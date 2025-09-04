PCGO cumpre 29 mandados de prisão por tráfico de drogas em 4 estados

Policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) da 4ª DRP de Goiás deflagraram, nesta quinta-feira (4/9), a Operação Catena Fracta. O objetivo é desarticular uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas em Itapuranga (GO) e outros estados.
Leia também
-
Motorista é surpreendido com 4 tiros ao estacionar carro em casa no DF
-
Bandido que matou policial civil na frente do filho em igreja é morto
-
Psicose: quem são os universitários presos em esquema de cogumelos
-
E-commerce da “noia”: universitários lideravam rede milionária de cogumelos
A operação ocorre simultaneamente em Goiás, na região de Itapuranga, em Minas Gerais, na Bahia e no Piauí.
Veja algumas imagens da operação:
5 imagensFechar modal.1 de 5
Buscas dentro de uma casa
Reprodução / PCGO2 de 5
Maconha apreendida
Reprodução / PCGO3 de 5
Outras drogas apreendidas
Reprodução / PCGO4 de 5
Caixa com munições
Reprodução / PCGO5 de 5
Drogas dentro de uma geladeira
Ao todo, estão sendo cumpridos 29 mandados de prisão preventiva, 24 de busca e apreensão, além de quatro bloqueios de contas bancárias e um sequestro de bens.
As investigações revelaram a existência de uma organização criminosa interestadual altamente estruturada, com divisão de tarefas, logística própria e movimentações financeiras ilícitas. O grupo atuava na distribuição de drogas em larga escala, com ramificações nos quatro estados.