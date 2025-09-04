PCGO cumpre 29 mandados de prisão por tráfico de drogas em 4 estados

Escrito por Metrópoles
Policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) da 4ª DRP de Goiás deflagraram, nesta quinta-feira (4/9), a Operação Catena Fracta. O objetivo é desarticular uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas em Itapuranga (GO) e outros estados.

A operação ocorre simultaneamente em Goiás, na região de Itapuranga, em Minas Gerais, na Bahia e no Piauí.

Veja algumas imagens da operação: 

5 imagensMaconha apreendidaOutras drogas apreendidasCaixa com muniçõesDrogas dentro de uma geladeiraFechar modal.1 de 5

Buscas dentro de uma casa

Reprodução / PCGO2 de 5

Maconha apreendida

Reprodução / PCGO3 de 5

Outras drogas apreendidas

Reprodução / PCGO4 de 5

Caixa com munições

Reprodução / PCGO5 de 5

Drogas dentro de uma geladeira

Ao todo, estão sendo cumpridos 29 mandados de prisão preventiva, 24 de busca e apreensão, além de quatro bloqueios de contas bancárias e um sequestro de bens.

As investigações revelaram a existência de uma organização criminosa interestadual altamente estruturada, com divisão de tarefas, logística própria e movimentações financeiras ilícitas. O grupo atuava na distribuição de drogas em larga escala, com ramificações nos quatro estados.

 

