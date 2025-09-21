PCGO prende serial killer após 6 mulheres serem mortas de forma cruel

Um homem apontado como autor de seis mortes brutais, todas mulheres, foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) após retornar à cena de um dos crimes. O homem é considerado pelos investigadores um serial killer, pela quantidade de assassinados e pelo padrão brutal de atuação.

O caso aconteceu em Rio Verde (GO). Rildo Soares dos Santos, 33 anos, foi reconhecido por agentes, perseguido e preso em flagrante. A prisão aconteceu em 12 de setembro, mas só foi divulgada nesta semana.

Na casa do investigado, a polícia apreendeu bolsas, facas e bonecas. Entre os objetos, a mãe de uma mulher de 38 anos — desaparecida há quase um mês — reconheceu a bolsa da filha.

Veja imagens:

Bolsas, facas e bonecas encontradas na casa do investigado

Rildo Soares dos Santos, de 33 anos

Ele foi preso em flagrante após na cena de um dos crimes

Print de uma câmera de segurança que mostra Rildo caminhando em uma rua

A investigação apontou que Rildo usava uniforme de limpeza urbana como disfarce para circular sem levantar suspeitas

Elisângela Silva de Souza, uma das vítimas que foi encontrada em um terreno baldio no dia 11/9

Segundo o delegado Adelson Candeo, titular do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), a marca registrada do suspeito era a extrema crueldade: ele desfigurava os rostos das vítimas e, em muitos casos, ateava fogo aos corpos para dificultar a identificação. Além disso, usava uniforme de limpeza urbana como disfarce para circular sem levantar suspeitas.

As investigações apontam que Rildo atuava com violência em uma série de crimes, incluindo feminicídio, furto, ocultação de cadáver, tentativa de estupro e latrocínio. Uma das vítimas dele é uma mulher em situação de rua, encontrada parcialmente carbonizada em um terreno baldio.

A polícia também apura o desaparecimento de outras duas mulheres e investiga a ligação do suspeito com a morte de dependentes químicas na mesma região, em circunstâncias semelhantes.