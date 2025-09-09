Pé humano é encontrado com materiais recicláveis em cooperativa de SP

Funcionários de uma cooperativa localizada em Assis, no interior de São Paulo, encontraram um pé humano enquanto realizavam triagem de material destinado à reciclagem no início da tarde dessa segunda-feira (8/9).

As investigações apontam que a parte do corpo pertencia a um paciente que foi submetido à amputação do pé direito em janeiro de 2024.

Ao Metrópoles, o delegado João Fernando Pauka, responsável pelo caso, informou que a suspeita se dá porque, junto ao pé, havia um documento hospitalar preenchido com nome e data de nascimento.

Como o pé humano foi encontrado

Durante a triagem, os funcionários notaram um recipiente plástico com algum conteúdo além do material reciclável.

Acreditando se tratar de vidro quebrado, eles abriram o recipiente e encontraram o pé humano.

O pé foi recolhido pelo Instituto de Criminalística e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para realização de perícia para confirmar se o membro realmente pertence ao paciente do Hospital Regional de Assis.

Por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Hospital Regional de Assis informou estar apurando a conduta do laboratório responsável pela análise patológica do material. Segundo a nota, quem realiza as biópsias e o descarte de membros amputados é um prestador de serviços contratado.

Leia também

Um inquérito policial será instaurado pela Polícia Civil de Assis para ouvir todos os envolvidos no manuseio do pé, visando identificar o responsável pelo descarte irregular.