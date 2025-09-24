Peão desmaia após queda com touro durante classificatória do Rodeio da ExpoSena; ASSISTA

Na noite desta terça-feira (23) um incidente foi registrado no chamado Qualify, etapa classificatória para o Rodeio da ExpoSena – Feira agropecuária de Sena Madureira.
Imagens gravadas no local mostram o exato momento em que o peão inicia a montaria e em poucos segundos cai com o touro.
Em razão do ocorrido, o peão chegou a desmaiar, mas prontamente recebeu o socorro necessário e já está em casa se recuperando.
Como a procura pelas montarias no Rodeio excedeu o total de vagas disponíveis, a etapa classificatória é promovida para selecionar aqueles que disputarão a premiação na ExpoSena.
ASSISTA: