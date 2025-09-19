PEC da Blindagem é “murro na cara da população”, diz Cleitinho

Durante sessão deliberativa no Senado, o senador Cleitinho (Republicanos-MG) fez um apelo para que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) “enterre” a PEC 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem. O parlamentar chamou de “murro na cara da população brasileira” a proposta que condiciona a aceitação de denúncias contra legisladores pelo Judiciário à permissão da respectiva Casa Legislativa.

O ponto que mais incomodou o senador foi o fato de, conforme o texto aprovado na Câmara, a decisão ser tomada por meio de voto secreto. “Não tem condição nós que somos votados, que lutamos até pelo voto impresso – fala-se tanto no voto impresso, para trazer mais transparência ao voto – votarmos por voto secreto. A população vota na gente para que a gente a represente aqui e, na hora de votar, possa mostrar o voto da gente”, disse o parlamentar.

Confira sua fala:

Na avaliação de Cleitinho, a PEC da Blindagem é uma forma de legislação em causa própria de parte dos congressistas. “A gente tem que começar a colocar o que é prioridade aqui. Eu não vim aqui para legislar em causa própria, eu vim aqui para legislar a favor do povo. Então, ao que for a favor do povo eu vou votar sempre favorável. Agora, PEC da blindagem, pelo amor de Deus, gente! Vamos dar uma resposta no Senado”, declarou.