Pecuária e aquicultura movimentam R$ 181 milhões no Acre em 2024, diz IBGE

A economia acreana ganhou fôlego em 2024 com o crescimento da produção pecuária e aquícola. Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o setor movimentou R$ 181 milhões no estado, resultado 20% superior ao do ano anterior.

Do total, R$ 143 milhões correspondem à produção de origem animal, que avançou 22,7%, enquanto a aquicultura respondeu por R$ 38 milhões, registrando alta de 10%.

Avanço na produção de leite e ovos

A produção de leite chegou a 37,1 milhões de litros, crescimento de 4% em relação a 2023. Acrelândia se manteve como principal polo leiteiro do estado.

A avicultura foi outro destaque. O plantel de galináceos atingiu 2,7 milhões de cabeças, e a produção de ovos disparou 34%, alcançando 10 milhões de dúzias. O município de Senador Guiomard concentrou dois terços desse total, consolidando sua liderança no setor.

Outros rebanhos e mel

A criação de caprinos subiu 8% e a de ovinos avançou 2,4%. Já o rebanho de suínos manteve estabilidade, com cerca de 159 mil animais.

Por outro lado, a produção de mel registrou queda de 4%, embora Senador Guiomard tenha permanecido na liderança estadual.

Aquicultura em retração de volume, mas com mais valor

Na piscicultura, foram produzidas 2,3 mil toneladas de peixe em cativeiro, queda de 7% em volume. Apesar disso, o valor arrecadado aumentou 8%, somando R$ 35,7 milhões. Os maiores produtores foram Brasiléia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.