Pedágio na Dutra está mais caro em cidades de SP. Veja novos valores

Escrito por Metrópoles
Entraram em vigor nesta segunda-feira (1°/9) as novas tarifas de pedágio na Rodovia Presidente Dutra, com praças no interior de São Paulo, conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo a concessionária CCR Rio SP, que administra a via, a tarifa para carros de passeio será alterada de R$ 16,40 para R$ 16,90 na praça de Moreira César; de R$ 4,40 para R$ 4,50 nas praças de Arujá, Arujá Rodoanel, Guararema Norte e Guararema Sul; e de R$ 7,90 para R$ 8,10 na praça de Jacareí.

Novos valores de pedágio na Dutra 

  • Arujá  – cobrança bidirecional – R$ 4,50 (*)
  • Arujá (Rodoanel) – cobrança unidirecional – R$ 4,50 (*)
  • Guararema Norte – cobrança unidirecional – R$ 4,50 (*);
  • Guararema Sul – cobrança unidirecional – R$ 4,50 (*);
  • Jacareí – cobrança bidirecional – R$ 8,10 (*).
  • Moreira César (Pindamonhangaba) – cobrança bidirecional – R$ 16,90 (*)

(*) para veículos comerciais, a tarifa é multiplicada pelo número de eixos.

Motocicletas, motonetas, triciclos, bicicletas, ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo de Bombeiros continuam isentos do pagamento da tarifa.

