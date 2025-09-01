Pedágio na Dutra está mais caro em cidades de SP. Veja novos valores

Entraram em vigor nesta segunda-feira (1°/9) as novas tarifas de pedágio na Rodovia Presidente Dutra, com praças no interior de São Paulo, conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Segundo a concessionária CCR Rio SP, que administra a via, a tarifa para carros de passeio será alterada de R$ 16,40 para R$ 16,90 na praça de Moreira César; de R$ 4,40 para R$ 4,50 nas praças de Arujá, Arujá Rodoanel, Guararema Norte e Guararema Sul; e de R$ 7,90 para R$ 8,10 na praça de Jacareí.
Novos valores de pedágio na Dutra
- Arujá – cobrança bidirecional – R$ 4,50 (*)
- Arujá (Rodoanel) – cobrança unidirecional – R$ 4,50 (*)
- Guararema Norte – cobrança unidirecional – R$ 4,50 (*);
- Guararema Sul – cobrança unidirecional – R$ 4,50 (*);
- Jacareí – cobrança bidirecional – R$ 8,10 (*).
- Moreira César (Pindamonhangaba) – cobrança bidirecional – R$ 16,90 (*)
(*) para veículos comerciais, a tarifa é multiplicada pelo número de eixos.
Motocicletas, motonetas, triciclos, bicicletas, ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo de Bombeiros continuam isentos do pagamento da tarifa.