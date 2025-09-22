Pedreiro morre em colisão de moto com carreta na rotatória da Via Chico Mendes

O pedreiro Dietmar Bispo Santos, de 30 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (22) após colidir a motocicleta que conduzia contra uma carreta-tanque na rotatória que liga a Via Chico Mendes à BR-364, em frente ao Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran), no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Dietmar trafegava em uma motocicleta modelo Yamaha Factor, de cor vermelha, no sentido centro-bairro, quando teria invadido a via preferencial e atingido a carreta de combustível.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu traumatismo craniano grave. O motorista do caminhão parou imediatamente e ainda tentou prestar ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma unidade de suporte avançado, mas a equipe médica apenas constatou o óbito da vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio do BPtran, isolou a área para os trabalhos periciais. Após a conclusão, o corpo foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.