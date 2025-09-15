pedro-novaes-fala-de-namoro-reservado-com-jornalista:-“low-profile”

Pedro Novaes, filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller, abriu o jogo sobre seu relacionamento com a jornalista Eduarda Vilar. Juntos há quase cinco anos, o casal opta por manter o romance longe dos holofotes.
“A gente gosta de manter esse low profile, acho que é interessante para nós”, revelou o ator em entrevista à Quem.
Mesmo sendo assessora de imprensa, Eduarda também valoriza a discrição. Segundo Pedro, essa escolha tem sido essencial para preservar a intimidade do casal.
Leticia Spiller e Pedro Novaes posam juntos nas redes sociais
Leticia Spiller e Pedro Novaes brindam durante show da Madonna
Na Sapucaí, Leticia Spiller baba ao ver show do filho, Pedro Novaes
Pedro e Marcello Novaes
Marcello Novaes com Letícia Spiller e o filho dos dois, Pedro Novaes
“Nos últimos tempos, temos feito trabalhos que nos deixaram mais na visão da galera, acho normal [a curiosidade]. Cada um tem sua forma de lidar com suas posições, então dentro da nossa individualidade isso é bem respeitado. A gente tá feliz para caraca”, contou.