Pedro Novaes fala de namoro reservado com jornalista: “Low profile”

Escrito por Metrópoles
Pedro Novaes, filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller, abriu o jogo sobre seu relacionamento com a jornalista Eduarda Vilar. Juntos há quase cinco anos, o casal opta por manter o romance longe dos holofotes.

“A gente gosta de manter esse low profile, acho que é interessante para nós”, revelou o ator em entrevista à Quem.

Mesmo sendo assessora de imprensa, Eduarda também valoriza a discrição. Segundo Pedro, essa escolha tem sido essencial para preservar a intimidade do casal.

5 imagensLeticia Spiller e Pedro Novaes brindam durante show da MadonnaNa Sapucaí, Leticia Spiller baba ao ver show do filho, Pedro NovaesPedro e Marcello NovaesMarcello Novaes com Letícia Spiller e o filho dos dois, Pedro NovaesFechar modal.1 de 5

Leticia Spiller e Pedro Novaes posam juntos nas redes sociais

Instagram/Reprodução2 de 5

Leticia Spiller e Pedro Novaes brindam durante show da Madonna

Instagram/Reprodução3 de 5

Na Sapucaí, Leticia Spiller baba ao ver show do filho, Pedro Novaes

Instagram/Reprodução4 de 5

Pedro e Marcello Novaes

Reprodução5 de 5

Marcello Novaes com Letícia Spiller e o filho dos dois, Pedro Novaes

Foto: Globo/Reprodução

“Nos últimos tempos, temos feito trabalhos que nos deixaram mais na visão da galera, acho normal [a curiosidade]. Cada um tem sua forma de lidar com suas posições, então dentro da nossa individualidade isso é bem respeitado. A gente tá feliz para caraca”, contou.

