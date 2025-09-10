Pelo menos quatro deputados do Acre apoiam anistia a Bolsonaro e aos presos do 8 de janeiro

Pelo menos quatro deputados federais do Acre já declararam posição favorável à proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e às pessoas presas pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas.

Roberto Duarte (Republicanos), Ulysses Araújo (União Brasil) e Zezinho Barbary (Progressistas) manifestaram apoio irrestrito tanto à anistia quanto ao pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Já o deputado Eduardo Veloso (União Brasil) também se mostrou a favor da anistia, mas fez uma ressalva em relação ao impeachment dos ministros do Supremo. Segundo ele, esse é um processo que cabe exclusivamente ao Senado Federal.

O movimento pela anistia a Bolsonaro e aos envolvidos no 8 de janeiro vem sendo defendido por aliados do ex-presidente em diversas partes do país, em meio a pressões sobre o STF e o Congresso Nacional. No entanto, críticos apontam que a medida significaria impunidade para atos considerados gravíssimos contra a democracia.

No Acre, os posicionamentos reforçam o alinhamento de parte da bancada federal ao discurso bolsonarista, especialmente em pautas de confronto com o Judiciário. Ainda não há previsão de votação concreta sobre a proposta no Congresso, mas o tema deve seguir no centro do debate político nos próximos meses.