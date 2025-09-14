Pelo segundo ano consecutivo, Nicolau Júnior prestigia Festa dos Pescadores em Mâncio Lima

Dentro da programação do Festival do Coco, realizado em Mâncio Lima, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, participou neste sábado, 13, pelo segundo ano consecutivo, da tradicional Festa dos Pescadores.

Uma das ações de destaque neste ano foi a articulação feita por Nicolau junto ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Polícia Civil, garantindo o atendimento para atualização das carteiras de identidade dos pescadores do município. Ao todo, 600 atualizações foram realizadas. O documento atualizado é essencial para que os trabalhadores continuem tendo acesso aos benefícios da categoria.

Durante sua fala, o deputado reforçou a importância da pesca para o fortalecimento da economia local. “Mâncio Lima é um município pujante, que cresce e os pescadores fazem parte desse desenvolvimento, movimentando uma das cadeias econômicas mais importantes”, destacou Nicolau.

O evento contou ainda com a participação do prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, do deputado federal Zezinho Barbary, além do presidente da Colônia de Pescadores do município, Elton da Pesca.

O prefeito aproveitou o momento para agradecer o apoio de Nicolau ao município. “Nicolau colocou quase meio milhão de emendas para Mâncio Lima e parte deste dinheiro está sendo utilizado para a construção dos poços artesianos no Rio Môa”, ressaltou.

Já Elton da Pesca, fez questão de reconhecer o esforço coletivo que possibilitou mais uma edição da festa. “Quero agradecer a todos os parceiros que contribuíram para a realização de mais uma edição da Festa dos Pescadores e também aos pescadores de Mâncio Lima, que são os grandes protagonistas deste evento”, afirmou.

A Festa dos Pescadores, além de celebrar a cultura local, reforça a relevância da atividade pesqueira para a economia e a identidade do município, consolidando-se como um dos pontos altos da programação do Festival do Coco.

Veja os registros do evento: