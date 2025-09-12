Pep Guardiola define futuro no City, mas não descarta saída. Entenda

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, declarou que não está “preso” ao time e caso receba uma boa proposta, está aberto à negociações. No entanto, ele também comentou que gostaria de ficar na equipe para a remontada após o desempenho da temporada anterior.

O técnico espanhol está no comando do clube desde 2016 e sofreu pressão ao fim da campanha de 2024/25, em que ficou longe de disputar qualquer título.

“Não ficarei no City se achar que o clube precisa de uma mudança. Mas agora quero estar aqui. Ainda mais depois do que aconteceu na temporada passada. Agora, neste momento, quero estar no comando do clube, carregar o fardo, continuar com meus jogadores e tentar fazer isso”, declarou Pep, em coletiva de imprensa.

Em julho deste ano, Guardiola havia anunciado que planejava dar uma pausa na carreira ao fim do contrato com o time inglês, em 2027. No entanto, em agosto, o espanhol declarou o desejo de postergar o intervalo por mais duas temporadas, ou seja, até 2029.