“Perfect”: Millie Bobby Brown interpretará Kerri Strug no cinema

A atriz Millie Bobby Brown, conhecida por seu papel como protagonista em “Stranger Things”, está em negociações finais para interpretar a campeã olímpica de ginástica Kerri Strug no filme “Perfect”. O projeto será dirigido por Gia Coppola e está em desenvolvimento, com a Netflix como possível distribuidora.

O longa vai retratar a trajetória de Strug durante os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, quando sofreu uma grave lesão no tornozelo durante sua apresentação na trave de salto. Apesar da dor, a ginasta completou a prova e garantiu a primeira medalha de ouro da equipe dos Estados Unidos na modalidade, tornando-se um ícone de perseverança e inspiração no esporte.

Millie Bobby Brown será Kerri Strug no filme Perfect Reprodução: Instagram / Millie Bobby Brown será Kerri Strug no filme Perfect Reprodução Millie Bobby Brown será Kerri Strug no filme Perfect Reprodução Millie Bobby Brown será Kerri Strug no filme Perfect-4 Foto: Peter Read Miller

A Netflix acompanha o projeto de perto, apostando no potencial de “Perfect” para atrair um público global. A escolha de Millie Bobby Brown para o papel de Kerri Strug é considerada promissora, unindo o talento da jovem atriz à história inspiradora da atleta.

Desde sua estreia de destaque em Stranger Things, Brown vem fazendo escolhas inteligentes em seus projetos fora da série, incluindo a bem-sucedida franquia Enola Holmes, cujo terceiro filme está prestes a ser lançado. Com Perfect, ela terá sua primeira grande oportunidade de se aprofundar em um papel que pode chamar atenção para premiações, em uma trajetória semelhante à de Margot Robbie ao interpretar a patinadora olímpica Tonya Harding no longa “I, Tonya”.