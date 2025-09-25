“Perfect”: Millie Bobby Brown interpretará Kerri Strug no cinema

25/09/2025
A atriz Millie Bobby Brown, conhecida por seu papel como protagonista em “Stranger Things”, está em negociações finais para interpretar a campeã olímpica de ginástica Kerri Strug no filme “Perfect”. O projeto será dirigido por Gia Coppola e está em desenvolvimento, com a Netflix como possível distribuidora.

O longa vai retratar a trajetória de Strug durante os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, quando sofreu uma grave lesão no tornozelo durante sua apresentação na trave de salto. Apesar da dor, a ginasta completou a prova e garantiu a primeira medalha de ouro da equipe dos Estados Unidos na modalidade, tornando-se um ícone de perseverança e inspiração no esporte.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Millie Bobby Brown será Kerri Strug no filme Perfect
Reprodução
Millie Bobby Brown será Kerri Strug no filme PerfectReprodução
Reprodução
Millie Bobby Brown será Kerri Strug no filme PerfectReprodução
Foto: Peter Read Miller
Foto: Peter Read Miller

A Netflix acompanha o projeto de perto, apostando no potencial de “Perfect” para atrair um público global. A escolha de Millie Bobby Brown para o papel de Kerri Strug é considerada promissora, unindo o talento da jovem atriz à história inspiradora da atleta.

Desde sua estreia de destaque em Stranger Things, Brown vem fazendo escolhas inteligentes em seus projetos fora da série, incluindo a bem-sucedida franquia Enola Holmes, cujo terceiro filme está prestes a ser lançado. Com Perfect, ela terá sua primeira grande oportunidade de se aprofundar em um papel que pode chamar atenção para premiações, em uma trajetória semelhante à de Margot Robbie ao interpretar a patinadora olímpica Tonya Harding no longa “I, Tonya”.

