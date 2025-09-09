perigo!-inmet-emite-alerta-vermelho-e-umidade-pode-cair-a-12%-no-df

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta meteorológico vermelho de grande perigo para algumas áreas do Distrito Federal nesta terça-feira (9/9). A previsão indica que a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos, abaixo de 12%, durante a tarde, o que representa sérios riscos à saúde e ao meio ambiente.

Ao todo, são três alertas emitidos para o DF: amarelo, laranja e vermelho. As cores indicam, respectivamente, de perigo potencial, perigo e grande perigo para baixas umidades.

As temperaturas devem alcançar até 31°C, intensificando o clima seco típico do final da estação, favorecendo incêndios florestais e doenças respiratórias, reforçando a necessidade de alguns cuidados especiais relacionados à saúde.

Cuidados necessários

Beba água com frequência.

Use hidratantes corporais para evitar o ressecamento da pele.

Evite banhos quentes, que podem agravar o ressecamento.

Use umidificadores de ar ou improvise com bacias de água e panos úmidos.

Mantenha os ambientes limpos e arejados.

Não pratique atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h.

Evite exposição direta ao sol nesse período.

Não queime lixo nem provoque queimadas.

Em caso de emergência

Procure atendimento médico se tiver sintomas respiratórios.

Em caso de incêndios, acione: Corpo de Bombeiros: 193

Para saber mais sobre as áreas atingidas, acesse o site do Inmet.