08/09/2025
Universo POP
Horóscopo desta segunda-feira: lua cheia em Peixes começa a minguar em Áries
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta

Pesquisa aponta Marina Silva como ministra mais bem avaliada do Governo Lula

Tebet é a segunda melhor avaliada, seguida pelo vice-presidente Alckmin, que acumula o cargo de ministro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lidera o ranking de aprovação entre os integrantes do governo Lula. Segundo pesquisa realizada pela CB Consultora, a acreana tem 47,5% de aprovação, o maior índice registrado entre todos os ministros.

Marina lidera o ranking/Foto:Mathilde Missioneiro/Folhapress

Na sequência, aparece a ministra do Planejamento, Simone Tebet, com 44,1% de aprovação. O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ocupa a terceira posição, com 43,8%. Logo depois vem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com 43,3%, seguido pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que fecha o grupo dos cinco melhores avaliados com 40,9%.

O levantamento também apontou os ministros que concentram os maiores índices de rejeição. Nesse recorte, seis nomes superaram a marca de 50%. Fernando Haddad aparece com a maior rejeição, de 54,9%, enquanto Geraldo Alckmin registra 53%. O ministro da Educação, Camilo Santana, também se destaca nesse cenário, com 52,7%.

Seis ministros tiveram mais de 50% de rejeição/Foto: Reprodução

Além deles, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, apresenta rejeição de 51,1%, Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, soma 50,6%, e Alexandre Padilha, ministro da Saúde, 50,4%.

A pesquisa da CB Consultora mostra, portanto, uma divisão no desempenho dos ministros, em que alguns figuram entre os mais aprovados e, ao mesmo tempo, entre os mais rejeitados. O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.