Pesquisa aponta Marina Silva como ministra mais bem avaliada do Governo Lula

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lidera o ranking de aprovação entre os integrantes do governo Lula. Segundo pesquisa realizada pela CB Consultora, a acreana tem 47,5% de aprovação, o maior índice registrado entre todos os ministros.

Na sequência, aparece a ministra do Planejamento, Simone Tebet, com 44,1% de aprovação. O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ocupa a terceira posição, com 43,8%. Logo depois vem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com 43,3%, seguido pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que fecha o grupo dos cinco melhores avaliados com 40,9%.

O levantamento também apontou os ministros que concentram os maiores índices de rejeição. Nesse recorte, seis nomes superaram a marca de 50%. Fernando Haddad aparece com a maior rejeição, de 54,9%, enquanto Geraldo Alckmin registra 53%. O ministro da Educação, Camilo Santana, também se destaca nesse cenário, com 52,7%.

Além deles, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, apresenta rejeição de 51,1%, Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, soma 50,6%, e Alexandre Padilha, ministro da Saúde, 50,4%.

A pesquisa da CB Consultora mostra, portanto, uma divisão no desempenho dos ministros, em que alguns figuram entre os mais aprovados e, ao mesmo tempo, entre os mais rejeitados. O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais.