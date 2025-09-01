Pesquisa aponta que mais de 65% da população de Rio Branco está endividada; confira

Cerda de 66,9% da população de Rio Branco enfrenta dívidas a vencer nos próximos seis meses. O dado faz parte de uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), em parceria com o Instituto DataControl, divulgada no dia 28 de agosto. O levantamento ouviu 402 pessoas economicamente ativas.

Segundo a pesquisa, 56,9% dos entrevistados afirmaram ter dificuldades para manter os pagamentos em dia. Em muitos casos, as dívidas se acumulam em razão de cartões de crédito, financiamentos e empréstimos. Entre os endividados, 74,5% relataram atrasos médios de até 30 dias, enquanto outros admitem precisar de até 60 dias ou mais para regularizar suas pendências.

O estudo mostra ainda que 55,6% dos entrevistados comprometem boa parte da renda com dívidas, 30% gastam cerca de 40% do que recebem e 31,5% chegam a destinar metade do orçamento mensal para quitar obrigações.

Essa situação tem levado muitos a priorizar apenas contas consideradas essenciais (41,7%), buscar serviços extras (16,7%), reduzir o consumo (14,4%) ou recorrer a empréstimos bancários (14,8%).

O perfil socioeconômico dos entrevistados ajuda a explicar a vulnerabilidade financeira. A maioria (72,2%) tem renda mensal de até R$ 1.518,00, e apenas 25,9% possuem vínculo empregatício formal. Outros 27,8% atuam como autônomos, 27,8% estão desempregados, 13,4% são aposentados e 5,1% se identificam como empresários.