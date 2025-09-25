25/09/2025
Universo POP
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 

Pesquisa nacional diz que Alan Rick lidera disputa pelo Governo do Acre em todos os cenários; veja números

O levantamento ouviu 1.505 eleitores em 18 municípios entre os dias 19 e 23 de setembro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Paraná Pesquisas divulgou, nesta quinta-feira (25), o primeiro levantamento nacional sobre a disputa pelo Governo do Acre nas eleições de 2026. Os dados foram publicados no jornal Metrópoles.

O senador Alan Rick segue como favorito, com 44,5% das intenções de voto. De acordo com a pesquisa, ele venceria em todos os cenários, com ampla vantagem em relação aos concorrentes.

Senador Alan Rick é o preferido na disputa/Foto: Reprodução

Em segundo lugar aparece o prefeito Tião Bocalom (PL), com 24%; Mailza (PP) vem em terceiro, com 17,6%; e Thor Dantas (PSB) surge em quarto, com 3,5%.

Os que não sabem ou preferiram não responder somam 3,8%, enquanto os que votariam em branco ou anulariam o voto correspondem a 6,5%.

No segundo cenário, sem Bocalom, Alan amplia ainda mais a vantagem: aparece em primeiro lugar com 55,4%; Mailza soma 24,2%; e Thor Dantas (PSB-AC) teria 5,2%. Os que não sabem ou preferiram não responder representam 6%, enquanto os que votariam em branco ou anulariam o voto chegam a 9,2%.

O levantamento ouviu 1.505 eleitores em 18 municípios entre os dias 19 e 23 de setembro. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro estimada em aproximadamente 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost