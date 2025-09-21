Pesquisadora brasileira é treinada nos EUA para lidar com vírus letais

Jacqueline passou um ano no treinamento teórico antes de ser considerada apta a trabalhar em um laboratório ativo com vírus infecciosos. Antes de viajar, ainda participou de um treinamento introdutório no CNPEM, em parceria com a Universidade da Califórnia, voltado à capacitação NB4.

Durante a parte burocrática inicial, Jaqueline precisou enviar todos os documentos ao Federal Bureau of Investigation (Departamento Federal de Investigação), o FBI, que fez uma análise do histórico da pesquisadora, incluindo antecedentes criminais, para que ela pudesse, enfim, iniciar os estudos.

Trajetória acadêmica

Jaqueline, que fez bacharelado, mestrado e doutorado na Universidade Estadual Paulista (Unesp), diz que nunca imaginou trabalhar em um laboratório NB4, mas se interessava por vírus e microbiologia desde o início da carreira.

Durante a pandemia, a cientista integrou a força-tarefa contra a Covid-19 do CNPEM, participando de iniciativas para encontrar soluções contra o vírus.