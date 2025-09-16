Pesquisadores chineses desenvolvem cola óssea que regenera fraturas em três minutos

Cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, na China, anunciaram a criação de uma cola óssea bioativa capaz de reparar fraturas em apenas três minutos, sem necessidade de intervenções cirúrgicas invasivas.

Batizada de Bone 02, a tecnologia foi inspirada no mecanismo de adesão de ostras a rochas e já foi testada com sucesso em mais de 150 pacientes, sem registro de reações adversas em órgãos como rins, fígado ou sangue.

Com resistência à compressão de 400 libras e propriedades antibacterianas, o material pode ser moldado conforme a anatomia do paciente e é absorvido naturalmente pelo corpo, acelerando a regeneração óssea. Eficaz em fraturas complexas – incluindo crânio, coluna e membros –, a cola oferece uma alternativa segura a placas metálicas e procedimentos tradicionais.

O Bone 02 já está em processo de aprovação para uso internacional e promete revolucionar as áreas de ortopedia, neurocirurgia e traumatologia.