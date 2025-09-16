Pesquisadores chineses desenvolvem cola óssea que regenera fraturas em três minutos

O Bone 02 já está em processo de aprovação para uso internacional e promete revolucionar as áreas de ortopedia, neurocirurgia e traumatologia

Cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, na China, anunciaram a criação de uma cola óssea bioativa capaz de reparar fraturas em apenas três minutos, sem necessidade de intervenções cirúrgicas invasivas.

Batizada de Bone 02, a tecnologia foi inspirada no mecanismo de adesão de ostras a rochas e já foi testada com sucesso em mais de 150 pacientes, sem registro de reações adversas em órgãos como rins, fígado ou sangue.

Pesquisadores chineses desenvolvem cola óssea que regenera fraturas em três minutos/Foto: Reprodução

Com resistência à compressão de 400 libras e propriedades antibacterianas, o material pode ser moldado conforme a anatomia do paciente e é absorvido naturalmente pelo corpo, acelerando a regeneração óssea. Eficaz em fraturas complexas – incluindo crânio, coluna e membros –, a cola oferece uma alternativa segura a placas metálicas e procedimentos tradicionais.

