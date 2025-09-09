A treta envolvendo Luana Piovani, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank ganhou um novo capítulo na segunda-feira (8/9). Após o ator e sua esposa serem citados por uma seguidora da atriz, que fez queixas sobre a falta de água em Fernando de Noronha, onde eles têm pousadas, ele resolveu soltar indiretas nas redes sociais.

“Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas”, publicou o marido da apresentadora nos stories do Instagram.

11 imagens Fechar modal. 1 de 11

Print da alfinetada de Bruno Gagliasso contra Luana Piovani

Instagram/Reprodução 2 de 11

Print da alfinetada de Bruno Gagliasso contra Luana Piovani

Instagram/Reprodução 3 de 11

Luana Piovani, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Reprodução/Redes sociais. 4 de 11

“Pessoas problemáticas”, dispara Gagliasso após alfinetada de Piovani

Instagram/Reprodução 5 de 11

Bruno Gagliasso

6 de 11

O ator Bruno Gagliasso

Reprodução/Instagram @brunogagliasso 7 de 11

Luana Piovani solta o verbo após falta d’água em Noronha: “Caótico”

Instagram/Reprodução 8 de 11

Luana Piovani.

Reprodução/Redes sociais. 9 de 11

Luana Piovani

Reprodução 10 de 11

Luana Piovani

Reprodução/Internet. 11 de 11

A atriz Luana Piovani.

Reprodução/Internet.

Em outra postagem, Bruno Gagliasso disparou: “É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas”, dizia o texto compartilhado por ele.

Entenda a treta

Luana Piovani voltou às redes sociais nessa segunda-feira (8/9) para expor sua visão crítica sobre Fernando de Noronha. Nos comentários do vídeo publicado em tom de protesto, uma internauta mencionou Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, cobrando um posicionamento do casal.

Leia também

De acordo com a revista Casa e Jardim, eles são proprietários de duas pousadas na ilha: Maria Flor Noronha e Maria Bonita. Ao se deparar com a citação, Luana reagiu com ironia: “Cadê? Eles têm pousada aqui, é?”, respondeu.