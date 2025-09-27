Petistas do Acre fazem campanha ‘Volta Binho’ e ex-governador pode ser surpresa em 2026

Quem acompanha os bastidores da política acreana sabe que nomes fortes não desaparecem da memória do eleitorado. É exatamente isso que está acontecendo com o ex-governador Binho Marques. Petistas do Acre iniciaram, nas últimas semanas, uma campanha espontânea com o slogan “Volta Binho”. E o detalhe é que o próprio Binho parece ter gostado da ideia.

Não é para menos. Marques deixou o Palácio Rio Branco com uma das maiores aprovações da história recente do estado. Seu governo é lembrado por uma gestão técnica, marcada principalmente pelo compromisso com a Educação – área em que ele construiu sua trajetória e consolidou uma base fiel, que até hoje o trata como referência.

Em Brasília, onde se tornou um dos nomes mais importantes da história do Ministério da Educação, Binho sempre manteve uma postura discreta em relação à política local. Mas a movimentação recente mexeu com o jogo: pela primeira vez em muito tempo, ele voltou a se posicionar publicamente sobre gestão e futuro do Acre. Um sinal claro de que, mesmo longe, continua ligado às raízes.

Se Binho Marques aceitar o chamado, o impacto pode ser profundo. Seu nome é competitivo por natureza, capaz de unir parte do PT e dialogar com setores mais amplos da sociedade.

No fundo, o que está em jogo não é apenas o retorno de um ex-governador, mas a possibilidade de reabrir um ciclo político que parecia encerrado. E, pelo que se vê, o principal interessado não está mais em silêncio.

Outro nome que pode surpreender

Se o “Volta Binho” anima petistas no Acre, outro nome também começa a circular como possível surpresa em 2026: Naluh Gouveia, conselheira do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputada estadual.

Diferente de Binho Marques, que passou anos afastado da cena política, Naluh nunca deixou de se posicionar. Mesmo no TCE, ganhou fama de ser pedra no sapato de políticos e gestores, sempre vocalizando críticas e cobrando transparência.

Agora, nos bastidores, a informação é que ela estaria decidida a voltar ao Legislativo. E, se confirmar, vai sacudir a disputa: tem experiência, visibilidade e ainda carrega o DNA de enfrentamento que marcou sua trajetória no PT.

O desafio de Thor

Pré-candidato ao governo pelo PCdoB, Thor Dantas tem pela frente o maior desafio da sua curta, mas ascendente carreira política: unir a esquerda no Acre.

Apesar de contar, em tese, com o apoio do PT e do PV, outras siglas do campo progressista – como PSOL, PDT, PSB e Rede – parecem mirar palanques diferentes para 2026. Essa fragmentação pode reduzir o alcance do discurso de unidade e dificultar a construção de uma frente ampla capaz de enfrentar a força da direita no estado.

O recado que corre nos bastidores é claro: para viabilizar sua candidatura, Thor precisa provar que consegue costurar alianças para além do papel e transformar declarações de apoio em uma frente real.

Por outro lado …

Diferente de Thor, que ainda precisa provar capacidade de articulação, o ex-governador Binho Marques surge como um nome natural para unificar a esquerda no Acre – caso decida voltar ao jogo em 2026.

Durante sua gestão, Binho conseguiu não apenas juntar PT, PCdoB e PV, mas também atrair siglas do centro para sua base. Foi um período em que a coalizão governista se manteve sólida e garantiu estabilidade política.

Por isso, entre os partidos de esquerda, há quem enxergue em Binho uma espécie de “atalho” para evitar divisões internas e repetir uma aliança ampla. Em outras palavras: se ele realmente ressurgir das cinzas, pode ser o único capaz de colocar todos no mesmo palanque.