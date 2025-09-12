PF apreende Ferrari com sócio de Nelson Willians

A Polícia Federal (PF) apreendeu uma Ferrari vermelha durante a busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (12/9), contra um sócio do advogado Nelson Willians.

Tanto Willians quanto seu sócio foram alvos de mandados de busca e apreensão na nova fase da operação Sem Desconto, que investiga fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS, reveladas pelo Metrópoles.

Segundo dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) compartilhados com a investigação, entre 2019 e 2024, o escritório de Nelson Willians movimentou R$ 4,3 bilhões em operações financeiras consideradas suspeitas.

Lobista Antonio Antunes, o Careca do INSS

As movimentações da banca Nelson Wilians Advogados aparecem em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) enviados à PF no âmbito da operação que apura a “farra do INSS”.

Ao mesmo tempo, a PF também prendeu o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS” e apontado como operador do esquema de descontos.

O empresário Maurício Camisotti também foi preso pela corporação, suspeito de integrar o esquema de descontos indevidos.