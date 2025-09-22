PF destrói 270 balsas no Rio Madeira e estima R$ 30 milhões em perdas ao garimpo

O que houve: Entre 15 e 19 de setembro, a Polícia Federal deflagrou uma nova ofensiva contra o garimpo ilegal de ouro no Rio Madeira, destruindo mais de 270 embarcações usadas na extração clandestina e calculando prejuízo superior a R$ 30 milhões aos criminosos.

Principais pontos

  • Onde: trechos do Rio Madeira em Humaitá e Manicoré (AM) e áreas ribeirinhas de Rondônia.

  • Como foi: destruição de balsas e equipamentos de lavra; bloqueios fluviais e fiscalizações em frentes de garimpo.

  • Condições de trabalho: equipes encontraram trabalhadores em situação precária nas embarcações; casos encaminhados ao MPT e ao MTE.

  • Reação local: garimpeiros protestaram na prefeitura de Humaitá; houve confronto e o município suspendeu aulas e serviços por segurança.

  • Forças envolvidas: PF com apoio da PRF, Força Nacional, Ibama, Sedam/RO e CCPI Amazônia.

  • Contexto: ação integra o plano iniciado em 2023 para reprimir a mineração ilegal, proteger o meio ambiente e garantir direitos trabalhistas na região.

Operação contra garimpo ilegal — Foto: PF

Operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira — Foto: PF

Operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira — Foto: PF

Fonte: Polícia Federal; g1 Rondônia.
Redigido por ContilNet.

