PF investiga servidor do INSS por fraude de empréstimos consignados

Escrito por Metrópoles
A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (5/9), no curso da Operação Desbloqueio, um mandado de busca e apreensão e um de suspensão do exercício da função pública contra um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspeito de movimentar, indevidamente, cerca de R$ 33 milhões em empréstimos consignados.

Quatro policiais participaram da ação contra o servidor lotado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A cidade também foi de palco, nesta sexta-feira, da Operação Vantagem Indevida, envolvendo servidores do INSS.

De acordo com a PF, a investigação teve início há 6 meses e contou com o apoio do Núcleo de Inteligência do INSS em MS.

ContilNet Notícias

