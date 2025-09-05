PF investiga servidor do INSS por fraude de empréstimos consignados

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (5/9), no curso da Operação Desbloqueio, um mandado de busca e apreensão e um de suspensão do exercício da função pública contra um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspeito de movimentar, indevidamente, cerca de R$ 33 milhões em empréstimos consignados.
Quatro policiais participaram da ação contra o servidor lotado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A cidade também foi de palco, nesta sexta-feira, da Operação Vantagem Indevida, envolvendo servidores do INSS.
Leia também
-
Suspeito de receber propina, servidor do INSS é alvo de operação da PF
-
Polícia apura esquema em sindicato ligado a contador da Farra do INSS
-
CPMI irrita congressistas com rastreio de visitas do Careca do INSS
-
Deputado do PL diz que Lupi “vai levar um cacete” na CPMI do INSS
De acordo com a PF, a investigação teve início há 6 meses e contou com o apoio do Núcleo de Inteligência do INSS em MS.