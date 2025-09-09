PF prende líder de quadrilha que ostentava crimes em rede social

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (9/9), a Operação Revanche, em Guaíra, no Oeste do Paraná, com apoio da Polícia Militar do estado. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa que usava redes sociais para difundir e praticar crimes como tráfico de drogas, contrabando e descaminho.

Segundo as investigações, o grupo utilizava um perfil em uma rede social com mais de 300 mil seguidores para publicar vídeos e imagens que, à primeira vista, pareciam apenas enaltecer a criminalidade.

As apurações, porém, apontaram que o administrador da página estava diretamente envolvido em ações criminosas, incluindo contrabando, estelionato, tráfico de drogas e até a divulgação de jogos de azar.

A quadrilha também reforçava sua identidade criminosa com a venda e uso de bonés e camisetas personalizados, que eram exibidos em postagens e durante ações.

Prisão do líder

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Umuarama, Santa Tereza do Oeste e Castro (PR), além de Itapema (SC).

Durante as diligências, o principal investigado foi preso em flagrante, em Umuarama, por desobediência, obstrução da justiça e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado para a Delegacia da PF em Guaíra.

A Justiça também determinou o bloqueio do perfil na rede social, para interromper a divulgação das postagens criminosas.

A ação mobilizou equipes da PF, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), reforçando a integração das forças de segurança no combate ao crime organizado na região de fronteira entre Brasil e Paraguai.