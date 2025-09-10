PF prendeu no Guará foragido que tentou explodir bomba no Aeroporto de Brasília

George Washington de Oliveira Souza (foto em destaque) foi preso pela Polícia Federal no Guará (DF), nessa terça-feira (9/9), mais de dois meses após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes expedir mandado de prisão preventiva. Ao registrar a prisão, a PF apontou a QE 42 como local de residência do homem.

George Washington montou o explosivo colocado em um caminhão-tanque que entraria no Aeroporto Internacional de Brasília, no dia 24 de dezembro de 2022. Ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e atentado contra a segurança de transporte aéreo.

O homem foi levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Após os trâmites legais, ele foi recolhido à carceragem da PCDF, onde ficará à disposição da Justiça. A advogada de George Washington, Rannie Karlla Ramos, afirmou que aguardará o andamento do processo no STF para se posicionar.

O bolsonarista George Washington, réu confesso no caso da bomba contra aeroporto de Bsb

Preso por planejar atentado com bomba disse que só pôde ampliar arsenal por conta do governo Bolsonaro

Ao decretar a prisão preventiva, Moraes citou que o homem pretendia desencadear “terror social e generalizado” com a bomba instalada em um caminhão próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília.

“Há, portanto, fortes e graves indícios do risco concreto da reiteração delitiva e à aplicação de lei penal, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas e da fuga após a prática dos crimes”, afirmou Moraes.

O ministro também determinou a prisão preventiva de Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza, os outros dois envolvidos no caso da ameaça de bomba no aeroporto.

George Washington foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) a 9 anos e 8 meses e 7 dias de reclusão pelos crimes de expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem; causar incêndio em combustível ou inflamável; e porte ilegal de arma de fogo e de artefato explosivo ou incendiário. Ele cumpria pena em regime aberto.