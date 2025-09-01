PF retira homem de avião em Brasília por “comportamento indisciplinado”

Um avião da Latam Airlines que partiu de Santiago, no Chile, em direção a Fortaleza (CE), precisou pousar em Brasília neste domingo (31/8). Quando a aeronave pousou, agentes da Polícia Federal abordaram um passageiro o escoltaram para fora do avião.
A situação foi gravada por outros passageiros que estavam no voo e postada nas redes sociais. Veja:
A Latam informou que o voo LA8125 foi desviado para o Aeroporto de Brasília, onde, com apoio da Polícia Federal, ocorreu o desembarque de um passageiro “em razão de comportamento indisciplinado”.
Após o desembarque, a aeronave prosseguiu viagem e aterrissou em segurança em Fortaleza, às 14h37.
Um vídeo publicado no TikTok mostra o momento em que o homem abordado pelos agentes e retirado do avião. Testemunhas afirmaram que o homem estava desrespeitando a tripulação, “ouvindo música alta no celular, atrapalhando quem queria ir ao banheiro”.
A PF, até o momento, não se manifestou sobre o ocorrido.