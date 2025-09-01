PF retira homem de avião em Brasília por “comportamento indisciplinado”

Um avião da Latam Airlines que partiu de Santiago, no Chile, em direção a Fortaleza (CE), precisou pousar em Brasília neste domingo (31/8). Quando a aeronave pousou, agentes da Polícia Federal abordaram um passageiro o escoltaram para fora do avião.

A situação foi gravada por outros passageiros que estavam no voo e postada nas redes sociais. Veja:

A Latam informou que o voo LA8125 foi desviado para o Aeroporto de Brasília, onde, com apoio da Polícia Federal, ocorreu o desembarque de um passageiro “em razão de comportamento indisciplinado”.

Após o desembarque, a aeronave prosseguiu viagem e aterrissou em segurança em Fortaleza, às 14h37.

Um vídeo publicado no TikTok mostra o momento em que o homem abordado pelos agentes e retirado do avião. Testemunhas afirmaram que o homem estava desrespeitando a tripulação, “ouvindo música alta no celular, atrapalhando quem queria ir ao banheiro”.

A PF, até o momento, não se manifestou sobre o ocorrido.