PGE/AC altera calendário do processo seletivo de estagiários; veja novas datas

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) alterou o cronograma do 22º Processo Seletivo de Estágio. A mudança foi publicada na edição desta terça-feira (9) do Diário Oficial do Estado (DOE) e redefine as datas de divulgação de resultados, prazos recursais e realização do procedimento de heteroidentificação.

De acordo com o novo calendário, o padrão de resposta definitivo e o resultado preliminar da prova discursiva serão divulgados em 16 de setembro. O resultado final dessa etapa, junto à convocação para a heteroidentificação, está previsto para 23 de setembro.

O procedimento de heteroidentificação será realizado entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, com publicação do resultado provisório em 9 de outubro. O processo seletivo será concluído em 17 de outubro de 2025, com a divulgação do resultado final.

Confira o documento na íntegra:

