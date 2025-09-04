PGR defende redução da pena de Daniel Silveira por estudo e trabalho

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favorável à redução de 113 dias da pena do ex-deputado Daniel Silveira, após ele trabalhar e estudar na prisão.

O parecer foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pelo vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand.

Leia também

No documento, o procurador concordou com o pedido da defesa de Silveira, que solicitou a remição da pena pelo trabalho realizado em 92 dias, entre março e julho deste ano, além da leitura de 12 livros e da conclusão de dois cursos.

Apesar da manifestação da PGR, Moraes ainda não decidiu sobre o pedido.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Daniel Silveira “mantém o patriotismo” na prisão, diz Magno Malta

2 de 6

3 de 6

O ex-deputado Daniel Silveira

Reprodução 4 de 6

Daniel Silveira foi condenado pelo STF

Gustavo Moreno/ Metrópoles 5 de 6

Silveira está preso em Bangu 8 por incitar ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e descumprir medidas cautelares

Igo Estrela/Metrópoles 6 de 6

Daniel Silveira integra a ala mais radical dos apoiadores de Bolsonaro

Igo Estrela/Metrópoles

Condenação

Silveira foi condenado pelo STF, em abril de 2022, a 8 anos e 9 meses de prisão, além de multa de R$ 192,5 mil, pelos crimes de tentativa de impedir, com violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União ou dos estados, e por coação no curso do processo. Ele também se tornou inelegível por oito anos.

No mesmo mês, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu indulto presidencial a Silveira, anulando a pena. Porém, em 2023, o STF derrubou o indulto e determinou a prisão imediata do ex-deputado, alegando que a medida era inconstitucional.

O deputado cumpre pena na Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos, em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.