Picada de escorpião em crianças: como reconhecer sinais e agir rápido

A picada de escorpião em crianças é um acidente que exige atenção imediata e pode ser mais grave do que em adultos. Segundo Christina Gallafrio, médica do Hospital Vital Brazil (HVB) do Instituto Butantan, quanto menor a criança, maior o risco de complicações sistêmicas.

“O primeiro sintoma é dor forte e imediata. Muitas vezes, os pais não conseguem ver a picada, porque geralmente não fica marca aparente – no máximo, uma área levemente avermelhada”, explica a médica. Isso pode dificultar o reconhecimento do acidente, especialmente quando a criança ainda não fala ou não consegue explicar o que sente.

Além da dor, outros sinais importantes podem surgir pouco tempo depois da picada. “O vômito é o sintoma mais precoce das manifestações sistêmica”, alerta Christina. A criança também pode apresentar agitação, suor excessivo, aumento na frequência cardíaca e da pressão arterial. Em casos mais graves pode ocorrer uma alternância entre episódios de agitação e prostração, quando a criança fica “mole”, apática. A frequência cardíaca também pode cair, e a pressão, despencar.

Picada de escorpião, aranha ou pernilongo?

Muitas vezes, pais confundem os sintomas com picadas de outros animais. Mas há diferenças importantes. “A picada de pernilongo não costuma doer tanto; o que predomina é coceira e uma bolinha no local. A de formiga pode doer na hora, mas passa rápido e também deixa uma pápula”, afirma a especialista.

A diferença principal, segundo a médica, está nos sintomas sistêmicos. Apenas picadas mais graves, como as de escorpiões ou aranhas armadeiras (espécie grande e venenosa), causam vômito, alterações cardíacas e outros sinais no corpo todo.

Comum no Brasil, o escorpião-amarelo é extremamente venenoso

O escorpião pode se esconder em diferentes lugares da casa

O escorpião com patas rajadas é um dos mais comuns no Distrito Federal

É importante verificar a presença deles nos sapatos

Escorpião preto

Os escorpiões amarelos são nocivos à saúde humana

Quando os sintomas aparecem?

Segundo Christina, a dor aparece na hora da picada. Já os sintomas generalizados, que se iniciam com vômitos, podem surgir em até duas horas. Por isso, a orientação é observar o comportamento da criança atentamente. “Se ela estava bem e passa a chorar de forma repentina e inconsolável, sem motivo aparente, é preciso considerar a possibilidade de picada e procurar atendimento médico o quanto antes”, recomenda a médica. Isso é ainda mais importante à noite, já que os escorpiões têm hábitos noturnos.

O que fazer e como prevenir?

Se houver suspeita de picada de escorpião, a orientação da especialista é levar a criança imediatamente ao serviço de saúde mais próximo. Informar o médico sobre a suspeita pode agilizar o atendimento adequado.

A prevenção também é fundamental. Em casa, algumas medidas simples podem evitar acidentes:

Evite colchões no chão e mantenha camas e berços afastados da parede;

Lençóis e cobertores não devem encostar no chão;

Inspecione a cama ou berço antes de colocar a criança;

Vede frestas em portas e janelas, e mantenha ralos tampados;

Evite acúmulo de entulho ou madeira nos quintais;

Mantenha caixas de brinquedos fechadas;

Tome cuidados para não atrair baratas, principal alimento dos escorpiões — o que inclui não deixar restos de comida expostos e manter lixeiras sempre tampadas.

“Essas medidas simples reduzem bastante o risco de encontrar escorpiões em casa, principalmente em ambientes com crianças pequenas, que são mais vulneráveis aos efeitos do veneno”, finaliza a médica.