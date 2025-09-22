Piloto de avião que fez pouso forçado contou à polícia ter confundido luzes de motel com as da pista do aeroporto

Avião de pequeno porte fez pouso forçado em uma área de pastagem em Votuporanga (SP)

O piloto do avião de pequeno porte que fez um pouso forçado em uma área de pastagem no início da noite de domingo (21), em Votuporanga (SP), contou à polícia que confundiu as luzes da pista com as de um motel.

Avião de pequeno porte caiu em uma área de vegetação em Votuporanga — Foto: Patrick Lima/ TV TEM

Conforme o boletim de ocorrência, o piloto foi contratado para levar a aeronave de Ribeirão Preto até Votuporanga e, durante o trajeto, confundiu as luzes do motel próximo ao aeroporto com as luzes que identificam a pista de pouso.

Ainda segundo declarou à polícia, após perceber que não se tratava da pista, o piloto tentou arremeter, mas perdeu a aceleração de um dos motores e colidiu com o solo no pasto próximo à Avenida República do Líbano, poucos metros antes de chegar ao aeroporto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas o piloto estava na aeronave. Ele teve ferimentos leves no rosto e permaneceu um tempo no local, até ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital.

Já aos bombeiros, o piloto disse que percebeu um problema no motor e decidiu fazer a manobra de pouso forçado no local, próximo ao Aeroporto Estadual de Votuporanga e à rodovia Péricles Belini (SP-461).

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área até a chegada da Polícia Civil. A investigação será feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

