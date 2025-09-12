Piscineiro salva cão cego que se afogava em piscina de casa; vídeo

Um piscineiro salvou a vida de Choquito, um cão idoso e cego, que se afogava na piscina de uma casa em Goiânia. Vinicius Orlando, 38, entrou no quintal para o serviço rotineiro, notou a lona da piscina afundada e mergulhou: o animal já estava no fundo e sem respirar. Ele fez massagens por cerca de dois minutos até o cachorro tossir e voltar a respirar.

Segundo o tutor, Danilo Soares, Choquito ficou cerca de 40 minutos nadando, até se exaurir. Já havia um minuto submerso quando Vinicius chegou. “Achamos que ele tinha morrido”, contou. O piscineiro ligou para a família, que correu ao local; pouco depois, um veterinário amigo avaliou o cão, realizou exames e confirmou que não havia água no pulmão. Meia hora depois, Choquito já apresentava comportamento normal.

Vinicius só estava ali por uma troca de rota de última hora — o que, para a família, foi determinante. Ele trabalha há anos na residência e tem chave de acesso; naquele momento, ninguém estava em casa. “Se eu tivesse chegado 30 segundos depois, ele não teria escapado”, disse.

Choquito perdeu a visão por complicações oftalmológicas e, apesar do susto, já voltou a brincar. “Para nós, ele é como um filho”, disse Danilo, emocionado ao relatar o alívio após o resgate.

Vídeo: o momento do salvamento foi registrado em câmera (veja).

Dica rápida de segurança para pets e piscinas: mantenha cobertura firme, instale rampa/escada de saída, cerque o acesso, supervisione idosos e animais com déficit visual e considere alarme de queda na água.

Fonte: g1 Goiás

Redigido por: ContilNet