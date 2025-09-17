PL anuncia expulsão de vereador que chamou Michelle Bolsonaro de “quenga”

O PL de Pernambuco informou nesta terça (16/9) que irá expulsar o vereador Paulo Muniz após a circulação de mensagens em que ele chama Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, de “quenga”. Em nota, o partido classificou a atitude como “inaceitável e reprovável” e disse que a direção nacional e estadual decidiu pela expulsão. Metrópoles

As mensagens teriam sido trocadas em um grupo de WhatsApp da Câmara do Recife durante reações à decisão do STF no julgamento de Jair Bolsonaro. O caso ganhou repercussão em veículos locais e nacionais ao longo do dia. JC+1

Questionado, Paulo Muniz negou ter escrito as mensagens: “Jamais falaria isso”, afirmou à imprensa, dizendo admirar a ex-primeira-dama. Diário do Centro do Mundo

Veja:

—

