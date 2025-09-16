PM captura infrator com arma de fogo e munições em Manoel Urbano

Na manhã desta segunda-feira (15) policiais militares do 8º BPM capturaram um homem de 19 anos sob acusação de porte ilegal de arma de fogo no município de Manoel Urbano. Robson Carneiro foi encontrado com um revólver, calibre 38.

Segundo informações, a PM tomou conhecimento de que o infrator estava armado em via pública, precisamente no bairro Antônio Dias. Ao notar a aproximação da viatura, ele empreendeu fuga, mas foi alcançado pelos policiais. Antes de ser preso, em determinado momento da fuga, o indivíduo jogou a arma na Rua.

Além do revólver, calibre 38, marca Taurus, os militares apreenderam também cinco munições intactas que estavam em seu bolso.

Após ser contido, Robson foi encaminhado para a Delegacia de Manoel Urbano para os procedimentos cabíveis.