PM e MPSP apreendem balões e animais silvestres no interior de SP

Escrito por Metrópoles
Uma operação, realizada em conjunto pelo Ministério Público do estado (MPSP) e a Polícia Militar Ambiental, deflagrada nesta sexta-feira (5/9), para cumprir cinco mandados de busca contra baloeiros na região de Sorocaba, interior de São Paulo. No local, foram encontrados dispositivos eletrônicos, materiais destinados à fabricação de balões e apreendidos animais silvestres.

Veja imagens do material e animais silvestres apreendidos:

Risco de incêndios e acicentes aéreos

  • Os trabalhos foram conduzidos pela Promotoria Regional do Meio Ambiente e Polícia Militar Ambiental, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
  • Houve a aplicação de multas ambientais no valor de R$ 500 mil aos responsáveis pelo material encontrado.
  • As autoridades identificaram dois grupos dedicados à produção e soltura irregular de balões, prática que representa grande risco de incêndios florestais, queimadas urbanas e ao próprio espaço aéreo.

Animais silvestres

Os animais silvestres apreendidos foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS).

Com diligências realizadas inclusive a partir da análise de dispositivos de informática, as investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos com as atividades ilícitas.

