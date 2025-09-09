PM flagra infrator embalando celulares e carregadores para jogar dentro do presídio de Sena Madureira

Policiais militares de Sena Madureira, ligados ao 8º BPM, prenderam no começo da noite da última segunda-feira (8) um infrator em flagrante no bairro Eugênio Areal. Ele estava embalando celulares, carregadores de bateria e outros materiais para jogar dentro do presídio Evaristo de Moraes.

A ocorrência começou a ser desenrolada a partir do levantamento de informações feito pelos militares. A equipe detectou que o suspeito estava escondido em uma residência e o cerco foi montado na localidade, deixando o homem sem escapatória.

Após receber voz de prisão, o acusado foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública do município no interior do Acre para os devidos procedimentos. O material apreendido também foi entregue na DP.

Levar aparelhos eletrônicos para reclusos é tipificado como contrabando, podendo resultar em prisão em flagrante e responsabilização criminal, além de aumentar a vigilância e o controle das autoridades sobre o acesso a itens proibidos nas unidades.