PM prende 8 foragidos com reconhecimento facial na Arena Corinthians

A Polícia Militar (PM) prendeu oito homens durante os últimos jogos do Corinthians em Itaquera, zona leste de São Paulo. As prisões aconteceram enquanto os foragidos tentavam acessar o estádio e foram possíveis graças ao programa Muralha Paulista, que identifica mandados de prisão em aberto a partir de leitura facial.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), três prisões aconteceram no último domingo (31/8), antes do clássico contra o Palmeiras. Os foragidos foram identificados na catraca do estádio e conduzidos pelos policiais ao posto de comando da PM.

Dois deles estavam com mandados de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia. O terceiro era procurado por estelionato. Eles foram encaminhados Centros de Detenção Provisória (CDPs) de Guarulhos, na Grande São Paulo, e Pinheiros, na zona oeste da capital.

As outras prisões foram realizadas no dia 16 de agosto, data do jogo contra o Bahia na Neo Química Arena. Um dos detidos era procurado por roubo e possuía passagem por tráfico de drogas. Outro capturado estava foragido pelo crime de receptação e possuía antecedentes criminais por roubo. Mais três detidos tinham mandados de prisão por dívidas de pensão alimentícia.

Programa Muralha Paulista

  • A SSP utiliza a tecnologia de reconhecimento facial para reforçar a segurança em grandes eventos.
  • No caso dos jogos, o sistema permite uma análise em tempo real da venda de ingressos e o monitoramento de riscos.
  • A ferramenta verifica se a compra foi feita por cambistas, se há uso de documentos falsos ou de terceiros, se o comprador possui mandado de prisão em aberto, descumpre ordens judiciais ou sanções do Estatuto do Torcedor, ou se está registrado como desaparecido. Quando há um alerta, o acesso ao evento é bloqueado e as forças policiais são acionadas para abordagem.
  • Desde a implementação, o sistema foi utilizado em 50 eventos. Foram 214 capturas de procurados, 130 casos de descumprimento de medidas cautelares identificados e mais de 1,5 milhão de torcedores fiscalizados.
  • Além do estádio do Corinthians, a tecnologia também é usada no estádio do Palmeiras e em grandes eventos como o festival Tomorrowland e o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

 

