pm-prende-8-foragidos-com-reconhecimento-facial-na-arena-corinthians

A Polícia Militar (PM) prendeu oito homens durante os últimos jogos do Corinthians em Itaquera, zona leste de São Paulo. As prisões aconteceram enquanto os foragidos tentavam acessar o estádio e foram possíveis graças ao programa Muralha Paulista, que identifica mandados de prisão em aberto a partir de leitura facial.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), três prisões aconteceram no último domingo (31/8), antes do clássico contra o Palmeiras. Os foragidos foram identificados na catraca do estádio e conduzidos pelos policiais ao posto de comando da PM.

Dois deles estavam com mandados de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia. O terceiro era procurado por estelionato. Eles foram encaminhados Centros de Detenção Provisória (CDPs) de Guarulhos, na Grande São Paulo, e Pinheiros, na zona oeste da capital.

Leia também

As outras prisões foram realizadas no dia 16 de agosto, data do jogo contra o Bahia na Neo Química Arena. Um dos detidos era procurado por roubo e possuía passagem por tráfico de drogas. Outro capturado estava foragido pelo crime de receptação e possuía antecedentes criminais por roubo. Mais três detidos tinham mandados de prisão por dívidas de pensão alimentícia.

Programa Muralha Paulista