PM prende em Rio Branco suspeito de liderar o Comando Vermelho após denúncia

Policiais militares da Força Tática do 2° Batalhão prenderam Aldecir Freitas da Silva, de 47 anos, durante uma ação realizada na noite deste sábado (20), no Ramal da Garapeira, Travessa Boa Fé, no bairro Vila Acre, em Rio Branco. Ele é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho na região e suspeito de ter ordenado uma execução no bairro Taquari.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição estava em patrulhamento quando recebeu denúncias de moradores relatando que Aldecir estaria escondido em uma residência na Travessa Boa Fé. Testemunhas informaram ainda que o suspeito utilizava câmeras de segurança para monitorar a movimentação policial e mantinha armas de fogo no local.

Durante a abordagem, Aldecir foi visto em frente à residência. Ao perceber a chegada dos policiais, ele tentou fugir e se desfez de uma arma de fogo, mas acabou alcançado e preso. A companheira dele também foi detida por desacato durante a ação.

O casal, juntamente com a arma apreendida, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.