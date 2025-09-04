PM publica edital de concurso com 2 mil vagas para soldado em SP

Escrito por Metrópoles
A Polícia Militar de São Paulo publicou o edital do concurso para soldado PM de 2ª Classe. De acordo com o documento divulgado na quarta-feira (3/9), são 2.200 vagas para candidatos do sexo masculino e feminino. A remuneração básica inicial para o cargo é de R$ 5.055,53.

O concurso é composto por sete etapas: prova objetiva, prova dissertativa (redação), exames de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação de conduta social e análise de documentos.

As provas objetiva e dissertativa serão aplicadas no estado de São Paulo e também em Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Goiás, Amazonas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo.

Como participar do concurso

  • Para participar do concurso, é preciso se inscrever no site da Fundação Vunesp entre os dias 8 de setembro e 23 de outubro.
  • A taxa de inscrição é de R$ 85,00.
  • Para concorrer, o candidato deve ter entre 17 e 30 anos, ensino médio completo, ser brasileiro e possuir altura mínima de 1,55 m (mulheres) ou 1,60 m (homens).
  • Já para assumir o cargo, é preciso ter aptidão física e mental, ter concluído o ensino médio, ter habilitação entre as categorias B e E, além de não ter sido responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público ou condenado em processo criminal.

Entre as responsabilidades dos soldados da PM de 2ª Classe, estão o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei nas diversas modalidades de policiamento.

O concurso foi autorizado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no dia 14 de julho.

ContilNet Notícias

