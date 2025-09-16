PM que morreu no dia do aniversário descobriu câncer há 3 anos

A cabo da Polícia Militar de Goiás (PMGO) Aline Carla Borges Pereira morreu no último domingo (14/9), em Brasília, no mesmo dia em que completava 37 anos. Ela lutava há 3 anos contra um câncer de ovário com metástase.

Lotada na 34ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, Aline estava internada no Hospital Santa Lúcia Norte, em Brasília, para tratamento oncológico.

Desde o diagnóstico inicial, feito em 2022, Aline mantinha a rotina de exercícios e participava de corridas competitivas, o que amigos classificam como seu hobby preferido. Em publicações nas redes sociais, demonstrava esperança na recuperação.

“Sou prova viva de que um diagnóstico de câncer não significa uma sentença de morte”, escreveu em uma das postagens.

Segundo o Insituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de ovário é a terceira neoplasia ginecológica mais comum, ficando atrás do câncer do colo do útero e do endométrio. Cerca de 95% das neoplasias ovarianas são derivadas das células epiteliais (que cobrem a superfície externa do ovário). O restante provém de células germinativas (que formam os óvulos) e células estromais (que produzem a maior parte dos hormônios femininos).

Luto



A notícia da morte gerou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de farda. O marido dela, o soldado Phelipe Ramos Azevedo, da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), fez uma homenagem emocionada nas redes sociais.



“Meu amor virou uma estrelinha, foi descansar. Eu te amo além da vida, foi assim que você se despediu de mim. Você pediu pra eu me manter forte, eu não sei como vai ser, mas preciso da sua ajuda. Fica bem, meu amor”.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) destacou que Aline deixa um legado de coragem e dedicação.”A Polícia Militar do Estado de Goiás se solidariza e deseja que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos os familiares, amigos e irmãos de farda”.