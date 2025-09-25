Podcast Voz que Eleva: confira o episódio desta semana sobre voluntariado e esperança

PODCAST Voz que Eleva: Episódio dessa semana traz a equipe da casa de apoio AAPEI – Amigos do Peito e fala sobre voluntariado, acolhimento e esperança Episódio dessa semana traz a equipe da casa de apoio AAPEI – Amigos do Peito e fala sobre voluntariado, acolhimento e esperança

No episódio dessa semana o podcast “Voz que Eleva”, que será hoje às 19h “ao vivo”. A apresentadora Irinéia Barbosa recebe Maria Barbosa, Elizeth e Maria Inês, mulheres que dedicam tempo, cuidado e amor à Associação Amigos do Peito (AAPEI). Juntas, elas vão compartilhar a missão da instituição, os desafios do dia a dia e histórias que emocionam e inspiram.

Mais do que falar sobre administração, este encontro vai revelar o olhar humano por trás do voluntariado, o impacto do acolhimento para quem precisa enfrentar o câncer longe de casa e como pequenos gestos podem transformar vidas. É também um convite para que a comunidade conheça de perto o trabalho essencial realizado pela Amigos do Peito, uma rede de apoio que se mantém firme graças à solidariedade e ao compromisso coletivo.

Não perca essa conversa emocionante que aquece o coração.