25/09/2025
Podcast Voz que Eleva: confira o episódio desta semana sobre voluntariado e esperança

 Não perca essa conversa emocionante que aquece o coração

🌟 PODCAST Voz que Eleva: Episódio dessa semana traz a equipe da casa de apoio AAPEI – Amigos do Peito e fala sobre voluntariado, acolhimento e esperança
No episódio dessa semana o podcast “Voz que Eleva”, que será hoje às 19h “ao vivo”. A apresentadora Irinéia Barbosa recebe Maria Barbosa, Elizeth e Maria Inês, mulheres que dedicam tempo, cuidado e amor à Associação Amigos do Peito (AAPEI). Juntas, elas vão compartilhar a missão da instituição, os desafios do dia a dia e histórias que emocionam e inspiram.
Mais do que falar sobre administração, este encontro vai revelar o olhar humano por trás do voluntariado, o impacto do acolhimento para quem precisa enfrentar o câncer longe de casa e como pequenos gestos podem transformar vidas. É também um convite para que a comunidade conheça de perto o trabalho essencial realizado pela Amigos do Peito, uma rede de apoio que se mantém firme graças à solidariedade e ao compromisso coletivo.
 Não perca essa conversa emocionante que aquece o coração.
⏰ Hoje, às 19h, ao vivo no “Voz que Eleva”!

