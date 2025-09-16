Podcast Voz que Eleva: Episódio especial em alusão ao Setembro Amarelo

Um bate-papo enriquecedor sobre saúde mental, a importância dos cuidados preventivos e integral com a mente e as emoções. A apresentadora Irineia Barbosa recebeu os especialistas Dr. Rodrigo Dourado, psiquiatra, Fernanda Saab, neuropsicóloga, e Mitza Mourão, psicóloga, que compartilharam diferentes perspectivas sobre os desafios emocionais da atualidade e a importância da busca por apoio profissional.

O mês de setembro reforça a necessidade de falar sobre saúde mental e quebrar paradigmas que ainda cercam o tema. Segundo os especialistas, reconhecer sinais de adoecimento mental e ansiedade é fundamental para iniciar tratamentos adequados e prevenir adoecimento com situações mais graves. Dr. Rodrigo Dourado destacou que a compreensão da própria mente é o primeiro passo para cuidar de si e que a saúde mental não deve ser negligenciada: “Conhecer os sintomas, aceitar ajuda e não ter preconceito em relação ao tratamento são ações que podem salvar vidas”.

A psicóloga Mitza Mourão enfatizou que a terapia é uma ferramenta essencial de apoio emocional, capaz de ajudar pessoas de todas as idades a lidar com situações de estresse, ansiedade, depressão e outras condições emocionais. Ela ressaltou que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem e autocuidado, e que o equilíbrio emocional é a base para viver de forma plena e saudável.

A neuropsicóloga Fernanda Saab falou sobre os impactos da tecnologia e das redes sociais sobre o bem-estar emocional, especialmente em crianças e adolescentes. Ela destacou que a constante exposição à cobrança por resultados, padrões de aparência e validação social pode aumentar a ansiedade e afetar a autoestima dos mais jovens. Para Fernanda, acompanhar hábitos digitais, promover diálogos abertos e identificar sinais de sobrecarga emocional são passos essenciais para a prevenção, reforçando que cuidados e tratamentos adequados podem transformar experiências de vida e fortalecer a saúde mental.

O episódio trouxe ainda reflexões sobre como pequenas atitudes de atenção, empatia e cuidado podem fazer diferença na vida de alguém que enfrenta desafios emocionais. Os especialistas reforçaram que o contato e a atenção para criarem laços afetivos e familiares ainda são as melhores ações, também reforçaram que falar sobre sentimentos, compartilhar experiências e acolher quem precisa são formas de prevenção e fortalecimento da saúde mental, que devem ser valorizadas por toda a sociedade.

O Voz que Eleva segue comprometido em trazer conversas que informam, orientam e inspiram. Em tempos de aumento das discussões sobre saúde mental, o episódio reforça que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, e que setembro é o momento certo para refletir, acolher e incentivar a busca por ajuda profissional, promovendo consciência, prevenção e vida com equilíbrio.