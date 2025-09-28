Poliana faz carta aberta para Zé Felipe e manda recado para Virginia: “Tudo de melhor”

28/09/2025
Poliana Rocha se pronunciou na manhã deste domingo (28/9), sobre os novos rumos da vida do filho, Zé Felipe e da ex-nora, Virginia Fonseca, após anunciarem o fim do casamento em maio deste ano. A mulher de Leonardo compartilhou uma carta aberta nas redes sociais e desejou que o cantor e a influenciadora sejam felizes com suas escolhas.

“Sempre com carinho, amor e leveza: Filho, neste novo capítulo da sua vida, desejo que você encontre muita felicidade, conquiste seus sonhos e viva momentos de realização e crescimento. Saiba que estarei sempre ao seu lado, torcendo pela sua jornada e pelo seu bem-estar”, iniciou ela ao se declarar para Zé Felipe.

Poliana ainda mandou um recado para a mãe de seus netos, Virginia: “Para minha ex-nora, desejo de coração tudo de melhor nesta vida! Que a vida a presenteie com alegrias, realizações e paz, e que ela siga em frente com muita luz, independemente do caminho que escolher”, disse ela.

A mulher de Leonardo ainda deixou claro que não existe briga entre os membros das duas famílias: “No mais, a rivalidade é criada por vocês!”, finalizou a jornalista no texto compartilhado no story do Instagram.

No último sábado (27/9), Poliana movimentou as redes sociais ao repostar a publicação de uma página de fofocas com o comentário de uma internauta falando sobre a curtida de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, na publicação que falava sobre a chegada de Zé Felipe para o show de Ana Castela. “Ela deve torcer sim pela felicidade dele, independente de ser com a Virginia ou não”, dizia o post.

A mãe de Zé Felipe então opinou: “Eu, como Margareth, torcemos para a felicidade deles”. Para o público na web, a esposa de Leonardo confirmou o romance do herdeiro com a boiadeira.

