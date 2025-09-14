Polícia acha mais projéteis em propriedade ligada à desaparecido no PR

A Polícia Civil do Paraná encontrou novos projéteis em uma propriedade ligada a Alencar Gonçalves de Souza, o homem que contratou os três paulistas para cobrar uma dívida de R$ 255 mil e desapareceu, junto com o trio, no início de agosto.

Os projéteis foram descobertos neste domingo (14/9) em uma área de mata da propriedade, em Icaraíma, no interior paranaense. Segundo o delegado do caso, Thiago Andrade, uma das linhas de investigação é de que Alencar e os paulistas Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso tenham sido assassinados na propriedade.

“Os projéteis estão sendo periciados pela Polícia Científica”, afirmou o delegado Thiago Andrade, em coletiva de imprensa. Há algumas semanas, outros projéteis também foram encontrados no local.

Leia também

Ao longo deste domingo, membros da Polícia Civil, da Polícia Militar Ambiental e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas pelos corpos dos desaparecidos em Icaraíma, mas não encontraram as vítimas.

Na sexta-feira (12/9), uma equipe da Polícia Militar Ambiental encontrou o carro usado pelos desaparecidos enterrado dentro de um bunker em uma área rural da cidade. O veículo tinha marcas de tiro e vestígios de sangue.

O trabalho de remoção do carro, uma picape branca, demorou horas e terminou somente na madrugada deste sábado (13/9). Veja o momento em que o veículo foi retirado do bunker:

Leia também

Relembre o caso

Robishley, Rafael e Diego, de São José do Rio Preto, foram contratados por Alencar para cobrar uma dívida em Icaraíma, no interior do Paraná.

A dívida seria de R$ 255 mil e era relacionada à venda de uma propriedade.

O trio e o contratante foram vistos pela última vez no dia 5 de agosto.

Desde então, as famílias dos paulistas chegaram a oferecer uma recompensa para quem puder fornecer informações sobre o caso.

A Polícia Civil chegou a pedir a prisão temporária de dois suspeitos, Antônio Buscariollo e Paulo Buscariollo. Eles são pai e filho, e seriam os supostos devedores. Os dois estão foragidos.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Local onde estava bunker com carro escondido

Divulgação / Polícia Militar Ambiental 2 de 2

Carro de desaparecidos tinha marca de tiros e sangue

Divulgação / Polícia Militar Ambiental