Polícia acha mais projéteis em propriedade ligada à desaparecido no PR

A Polícia Civil do Paraná encontrou novos projéteis em uma propriedade ligada a Alencar Gonçalves de Souza, o homem que contratou os três paulistas para cobrar uma dívida de R$ 255 mil e desapareceu, junto com o trio, no início de agosto.
Os projéteis foram descobertos neste domingo (14/9) em uma área de mata da propriedade, em Icaraíma, no interior paranaense. Segundo o delegado do caso, Thiago Andrade, uma das linhas de investigação é de que Alencar e os paulistas Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso tenham sido assassinados na propriedade.
“Os projéteis estão sendo periciados pela Polícia Científica”, afirmou o delegado Thiago Andrade, em coletiva de imprensa. Há algumas semanas, outros projéteis também foram encontrados no local.
Ao longo deste domingo, membros da Polícia Civil, da Polícia Militar Ambiental e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas pelos corpos dos desaparecidos em Icaraíma, mas não encontraram as vítimas.
Na sexta-feira (12/9), uma equipe da Polícia Militar Ambiental encontrou o carro usado pelos desaparecidos enterrado dentro de um bunker em uma área rural da cidade. O veículo tinha marcas de tiro e vestígios de sangue.
O trabalho de remoção do carro, uma picape branca, demorou horas e terminou somente na madrugada deste sábado (13/9). Veja o momento em que o veículo foi retirado do bunker:
Relembre o caso
- Robishley, Rafael e Diego, de São José do Rio Preto, foram contratados por Alencar para cobrar uma dívida em Icaraíma, no interior do Paraná.
- A dívida seria de R$ 255 mil e era relacionada à venda de uma propriedade.
- O trio e o contratante foram vistos pela última vez no dia 5 de agosto.
- Desde então, as famílias dos paulistas chegaram a oferecer uma recompensa para quem puder fornecer informações sobre o caso.
- A Polícia Civil chegou a pedir a prisão temporária de dois suspeitos, Antônio Buscariollo e Paulo Buscariollo. Eles são pai e filho, e seriam os supostos devedores. Os dois estão foragidos.
2 imagensFechar modal.1 de 2
Local onde estava bunker com carro escondido
Divulgação / Polícia Militar Ambiental2 de 2
Carro de desaparecidos tinha marca de tiros e sangue
Divulgação / Polícia Militar Ambiental