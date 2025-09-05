Polícia apura esquema em sindicato ligado a contador da Farra do INSS

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia sobre contratos firmados por um sindicato de trabalhadores terceirizados, cujo presidente teria como contador um dos principais elos da Farra do INSS, Mauro Palombo Concilio.

De acordo com a denúncia, o Sindeepres, comandado por Genival Beserra Leite, possui uma série de convênios fraudulentos com entidades que prometem benefícios aos trabalhadores — como plano odontológico e descontos em academias de esportes –, mas não entregam o serviço. A suspeita é que o dinheiro dos contratos seja desviado.

Aos 74 anos, Genival Beserra Leite tem empresas em diferentes ramos, além de outras tantas registradas em nome de seus familiares. Em pelo menos 20, Mauro Palombo Concilio consta como contador.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Genival Beserra

Reprodução 2 de 2

“Odontomóvel”

Reprodução

No escândalo da Farra do INSS, Mauro Palombo foi apontado como contador da associação Amar Brasil, uma das entidades investigadas no esquema bilionário de descontos de aposentados. Além disso, atuava como contador de Virgílio Oliveira Filho, ex-procurador afastado do INSS, e André Fidelis, ex-diretor do INSS.

A apuração sobre a denúncia envolvendo o Sindeepres foi instaurada pelo Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold).

Em relatório de investigação, a polícia afirmou que o fato de várias empresas terem Mauro Palombo como contador e possuírem o mesmo endereço “pode indicar que os CNPJs foram criados a partir de um momento específico” e que atuam como empresas de fachada.

Leia também

O documento também defende a necessidade de entender o “aumento exponencial” do patrimônio de Genival, que “não detinha uma situação econômica favorável” e teria enriquecido a partir da criação do Sindeepres.

Serviços odontológicos

Um dos convênios investigados pela Polícia Civil foi firmado pelo Sindeepres com a empresa Albus Dente Serviços Odontológicos e Médicos LTDA, que promete aos beneficiários o acesso à consultas com dentistas dentro das sedes do próprio sindicato, localizadas em 17 cidades.

A empresa também oferece consultórios móveis em ônibus por todo o Brasil, apelidados de “odontomóveis”. De acordo com a denúncia, os veículos não prestam os atendimentos.

“Necessário se faz entender a mecânica desses convênios, pois identificamos vários deles com descontos de até 50% para associados do Sindeepres. Levando em consideração a denúncia, esses convênios seriam utilizados para beneficiar pessoas dentro do sindicato, entre eles o presidente Genival”, diz o relatório de investigação.

Outro lado

O Metrópoles não conseguiu contato com o Sindeepres, nem com Genival Beserra Leite. O espaço segue aberto para manifestação.