Polícia busca influenciador acusado de desviar R$146 milhões em golpes no pix

Em uma ação coordenada na manhã desta terça-feira (23/9), a Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação para desarticular um esquema milionário de fraude via Pix, que resultou no desvio de mais de R$ 146 milhões. A investigação, batizada de Operação Dubai, tem como principal alvo o influenciador digital e empresário Gabriel Spalone, de 29 anos.

Spalone, que ostenta uma rotina de luxo para mais de 800 mil seguidores no Instagram, é dono de empresas como a Dubai Cash e a Next Trading Dubai, que se apresentam como fintechs (empresa de finanças e tecnologia) de pagamentos e investimentos. Ele é suspeito de ser o mentor do golpe que, em apenas algumas horas no dia 26 de fevereiro de 2025, usou contas de uma empresa parceira de um banco para realizar 607 transferências ilegais via Pix.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Gabriel Spalone é alvo de operação da polícia Reprodução / Instagram Polícia Civil de São Paulo Divulgação: Polícia Civil de São Paulo Polícia Civil de SP Reprodução / Instagram: @policiacivilsp Voltar

Próximo

Apesar de a ação rápida do banco ter recuperado mais de R$ 100 milhões, o prejuízo final chegou a R$ 39 milhões, afetando tanto a instituição financeira quanto as empresas clientes. A 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), emitiu três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão.

Embora dois dos suspeitos já estejam detidos, Gabriel Spalone ainda não foi encontrado e é considerado foragido. Acredita-se que os outros dois criminosos tenham se beneficiado de quase R$ 75 milhões do esquema. As autoridades cumpriram os mandados de busca em endereços ligados aos investigados em áreas nobres de São Paulo, como Vila Leopoldina e Jardim Morumbi.

Os presos foram levados para a sede da DCCiber, no prédio do DHPP, para interrogatório. A equipe de reportagem busca contato com a defesa dos suspeitos para mais informações.