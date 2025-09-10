Polícia busca quem filmou e divulgou suruba com adolescentes em ônibus

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) vai investigar quem filmou e divulgou o vídeo do sexo coletivo praticado entre seis adolescentes no bairro Morumbi, em Cascavel (PR). Por envolver menores de idade, a investigação ocorre em sigilo.

A data em que a filmagem foi gravada não foi divulgada. No entanto, o vídeo passou a circular entre moradores da região na última semana.

A filmagem em que o grupo aparece mantendo relações sexuais foi, aparentemente, gravada dentro de um ônibus supostamente abandonado. Segundo o jornal local GCM News, o veículo está estacionado no local há cerca de dois anos.

Um homem entrevistado pela imprensa local contou que o ônibus pertence a um primo dele, que mudou-se há um tempo para o Mato Grosso (MT).

Pelo menos quatro dos seis envolvidos — sendo cinco meninos e uma menina — foram identificados.

A PCPR deve ouvir os adolescentes e seus responsáveis. Além disso, os investigadores vão apurar quem filmou o ato e quem teria compartilhado as imagens na internet. O consumo de bebida alcoólica também deve ser alvo de investigação.

Após a gravação vazar, internautas passaram a fazer piadas sobre a situação. Cabe ressaltar que salvar e compartilhar conteúdo pornográfico envolvendo menores de 18 anos é crime.

O que diz a SEED

A Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED-PR) se manifestou à coluna acerca do vídeo em que alunos de uma escola estadual do município de Cascavel aparecem mantendo relações sexuais dentro de um ônibus abandonado.

Em nota, a pasta afirmou que a gravação foi realizada durante um fim de semana e não possui qualquer relação ou menção ao ambiente escolar. Diante disso, a SEED declarou que “não tem nada a dizer”.

A coluna também procurou o Conselho Tutelar, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

O que se sabe sobre o caso: