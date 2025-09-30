Polícia Civil apreende 2,5 kg de cocaína enterrada em área de mata em Cruzeiro do Sul

Uma ação da Polícia Civil resultou, nesta segunda-feira (29), na apreensão de aproximadamente 2,5 kg de cocaína em Cruzeiro do Sul. A droga foi localizada em uma área de mata no bairro da Lagoa, conhecido por concentrar usuários de entorpecentes.

Segundo o delegado Heverton Carvalho, titular do Núcleo Especializado em Investigação Criminal (Naked), o entorpecente foi encontrado após diligências que detectaram movimentações suspeitas na região. “Percebemos algo estranho no local, fizemos uma conferência e, ao escavar a área, conseguimos localizar cerca de 2,5 kg de entorpecentes, que estavam enterrados para dificultar a ação policial”, explicou.

O delegado destacou que criminosos costumam utilizar tambores, latas ou sacos plásticos para enterrar drogas, tentando proteger a substância e evitar apreensões. No caso desta operação, a cocaína estava escondida em um terreno nos fundos do bairro, sem ligação direta com nenhuma residência.

As investigações agora buscam identificar o proprietário da droga para adoção de medidas judiciais cabíveis, como pedidos de prisão ou mandados de busca e apreensão. “Estamos investigando para descobrir quem é o autor e o dono dessa substância. A ação já está em andamento”, completou Carvalho.

Veja o vídeo: