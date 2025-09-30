30/09/2025
Polícia Civil apreende 2,5 kg de cocaína enterrada em área de mata em Cruzeiro do Sul

Droga foi localizada em uma área de mata no bairro da Lagoa, conhecido por concentrar usuários de entorpecentes

Uma ação da Polícia Civil resultou, nesta segunda-feira (29), na apreensão de aproximadamente 2,5 kg de cocaína em Cruzeiro do Sul. A droga foi localizada em uma área de mata no bairro da Lagoa, conhecido por concentrar usuários de entorpecentes.

Polícia Civil apreende 2,5 kg de cocaína enterrada em área de mata em Cruzeiro do Sul. Foto: Reprodução

Segundo o delegado Heverton Carvalho, titular do Núcleo Especializado em Investigação Criminal (Naked), o entorpecente foi encontrado após diligências que detectaram movimentações suspeitas na região. “Percebemos algo estranho no local, fizemos uma conferência e, ao escavar a área, conseguimos localizar cerca de 2,5 kg de entorpecentes, que estavam enterrados para dificultar a ação policial”, explicou.

O delegado destacou que criminosos costumam utilizar tambores, latas ou sacos plásticos para enterrar drogas, tentando proteger a substância e evitar apreensões. No caso desta operação, a cocaína estava escondida em um terreno nos fundos do bairro, sem ligação direta com nenhuma residência.

As investigações agora buscam identificar o proprietário da droga para adoção de medidas judiciais cabíveis, como pedidos de prisão ou mandados de busca e apreensão. “Estamos investigando para descobrir quem é o autor e o dono dessa substância. A ação já está em andamento”, completou Carvalho.

Veja o vídeo:

