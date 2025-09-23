Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra foragido da Justiça em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC), cumpriu na manhã desta segunda-feira (22) um mandado de prisão em Cruzeiro do Sul contra um indivíduo considerado foragido da Justiça.

De acordo com as autoridades, a ordem judicial havia sido expedida pela Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Rio Branco. O investigado foi localizado após um trabalho de monitoramento realizado pela equipe do NEIC.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao presídio local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O delegado Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, responsável pelo NEIC, destacou que a ação integra os esforços contínuos da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade organizada e no cumprimento das decisões judiciais.

Segundo ele, o cumprimento do mandado “reforça o compromisso da instituição com a aplicação da lei, o combate às organizações criminosas e a preservação da ordem pública”.