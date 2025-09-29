29/09/2025
Universo POP
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo

Polícia Civil garante condenação de acusado por homicídio em Rodrigues Alves

No dia anterior ao homicídio, Jardel havia discutido e ameaçado José Anailton de morte, após ser acusado de furto em sua propriedade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A atuação da Polícia Civil do Acre foi decisiva para a condenação de Jardel Mendonça do Nascimento, de 22 anos, sentenciado a 18 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio qualificado de José Anailton Alves de Souza, de 53 anos. O crime ocorreu no dia 25 de maio de 2024, no Centro de Rodrigues Alves.

A vítima foi encontrada morta com 10 facadas nas costas, uma perfuração na cabeça e uma lesão contusa também na região craniana. Logo após o crime, a Polícia Civil iniciou diligências que levaram à rápida identificação do autor. O trabalho investigativo contou com análise de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e depoimentos de testemunhas.

Segundo relatos colhidos na investigação, no dia anterior ao homicídio, Jardel havia discutido e ameaçado José Anailton de morte, após ser acusado de furto em sua propriedade. A vítima teria dito que denunciaria o caso à polícia, o que motivou o crime.

Jardel Mendonça do Nasciment no momento da prisão/Foto: Reprodução

O delegado Marcílio Laurentino, que presidiu o inquérito e efetuou a prisão do acusado, também prestou depoimento durante o júri, sendo sua participação considerada fundamental para a condenação. A sentença, proferida pela juíza da Comarca de Rodrigues Alves, fixou o cumprimento da pena em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva até o trânsito em julgado.

Para o delegado, o resultado reforça o compromisso da instituição com a segurança pública:
“Desde que assumi a delegacia, em junho de 2023, já ocorreram cinco homicídios e um feminicídio. Todos os autores foram identificados e presos, o que garante um índice de 100% de resolutividade. Esse resultado demonstra o compromisso da Polícia Civil com a paz e tranquilidade da população”, destacou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost