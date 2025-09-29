Polícia Civil garante condenação de acusado por homicídio em Rodrigues Alves

A atuação da Polícia Civil do Acre foi decisiva para a condenação de Jardel Mendonça do Nascimento, de 22 anos, sentenciado a 18 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio qualificado de José Anailton Alves de Souza, de 53 anos. O crime ocorreu no dia 25 de maio de 2024, no Centro de Rodrigues Alves.

A vítima foi encontrada morta com 10 facadas nas costas, uma perfuração na cabeça e uma lesão contusa também na região craniana. Logo após o crime, a Polícia Civil iniciou diligências que levaram à rápida identificação do autor. O trabalho investigativo contou com análise de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e depoimentos de testemunhas.

Segundo relatos colhidos na investigação, no dia anterior ao homicídio, Jardel havia discutido e ameaçado José Anailton de morte, após ser acusado de furto em sua propriedade. A vítima teria dito que denunciaria o caso à polícia, o que motivou o crime.

O delegado Marcílio Laurentino, que presidiu o inquérito e efetuou a prisão do acusado, também prestou depoimento durante o júri, sendo sua participação considerada fundamental para a condenação. A sentença, proferida pela juíza da Comarca de Rodrigues Alves, fixou o cumprimento da pena em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva até o trânsito em julgado.

Para o delegado, o resultado reforça o compromisso da instituição com a segurança pública:

“Desde que assumi a delegacia, em junho de 2023, já ocorreram cinco homicídios e um feminicídio. Todos os autores foram identificados e presos, o que garante um índice de 100% de resolutividade. Esse resultado demonstra o compromisso da Polícia Civil com a paz e tranquilidade da população”, destacou.